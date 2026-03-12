Zvočne krajine dežel, ki jih ni

Jata štirih pisanih glasbenih ptičev, imenovana Yin Yin, je nedavno izdala tretji album Yatta!, tudi tega za ljubljansko založbo Glitterbeat. To je njihov doslej najbolj uravnotežen izdelek eklektične glasbe, po kateri so znani.

Če bi Sergio Leone po receptu svojih vesternov posnel kak eastern in bi Clinta Eastwooda, navsezadnje se piše Eastwood in ne Westwood, kot samuraja poslal na misijo, bi temu glasba kvarteta iz Maastrichta odlično ustrezala. Čeprav bobnar Kees Berkers, baskitarist Remy Scheren, kitarist Erik Bandt in klaviaturist Jerry Scheren nimajo vzhodnoazijskih genov, saj prihajajo iz Belgije in Nizozemske, je njihova ljubezen do ceneno zvenečega popa in disca iz jugovzhodne Azije več kot očitna. Če temu dodamo surfrockovsko kitaro in diskoidne plesne ritme, imamo inštrumentalno glasbo, ki vztrajno osvaja koncertna prizorišča in plesne dvorane.