Zvočni spomenik Istri in njenim naravnim lepotam

Play with Nature je celoletni razi­skovalno-doživljajski projekt, ki ga vodita glasbenik in producent Gaber Radojević ter Rok Petrič v okviru podjetja Intuition Music. Prek umetnosti, narave, zvoka in prostora projekt spodbuja posameznike k večji občutljivosti, prisotnosti in odprtosti do sebe, drugih ljudi ter okolja, v katerem živijo. Sodelujoči poskušajo odpreti prostor za počasnejše poslušanje, opazovanje in ponovno vzpostavljanje občutka povezanosti med človekom, naravo in skupnostjo.