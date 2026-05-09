150. obletnica rojstva Ivana Cankarja: Človek, ki zapre oči, je slepec

Jutri se bomo prebudili v dan, v katerega – skoraj, skoraj takšnega – se je pred 150 leti prvikrat prebudil tudi Ivan Cankar, sprva sin gospodinje in krojača, nato eden od največjih slovenskih umetnikov in mislecev. Bil je britev, bil je bakla: bil je edini slovenski literarni ustvarjalec, ki se je podpisal ne le pod poezijo, prozo in dramatiko, temveč tudi pod eseje, kritike, članke, polemike, feljtone, govore, satire, predavanja in pisma, predvsem pa ustvarjalec, ki si je drznil prelomiti s tedanjo literarno in miselno tradicijo.

Cankarjevo literarno mojstrstvo, ki presega čas in prostor, dokazujejo tudi nove izdaje njegovih del, ki se obetajo v naslednjih dneh in mesecih – konec meseca bo pri Cankarjevi založbi izšel triptih Ivan Cankar: romani I, II in III, ki bo prinesel deset avtorjevih romanov, sledi še nova izdaja Erotike, založba Goga pa bo postregla z antologijo kratke pripovedi Ivana Cankarja Vse te melodije, oznanjevalke mojih trenutkov, pod katero se podpisuje Alojzija Zupan Sosič.