Pri Mladinski knjigi bo v novi zbirki Ergo prihodnji teden izšla zanimiva zbirka pesmi #ta čas: 50 dni, 50 pesmi, ki jo je med epidemijo inovativno sestavil vodja uredništva leposlovja pri tej založbi Andrej Ilc. Za ilustracije je poskrbela nova likovna urednica Tanja Komadina. Zbirka Ergo je bila ustanovljena med karanteno, v njej pa bo uvodoma izšlo pet knjig, ki vsaka po svoje osvetljujejo krizo in njene posledice. Gre predvsem za krajše tekste, ki pa so prodorni in polemični. Prvi je izšel Giordanov esej V času epidemije, sledila je Karantenozofija Tomaža Grušovnika, tretja knjiga v seriji bo pričujoča izdaja, sledili ...