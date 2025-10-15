Če ne bomo brali, nas bo pobralo

80. let Cankarjeve založbe, ob okroglem jubileju smo se o založbi in njenem poslanstvu pogovarjali z urednikom Andrejem Blatnikom.
Galerija
Direktorica Cankarjeve založbe Alenka Kepic Mohar in uredniki Andrej Blatnik, Nina Žitko Pucer in Sašo Puljarević FOTO: Mediaspeed
15. 10. 2025 | 14:15
6:33
A+A-
V nadaljevanju preberite:
Minulo sredo je bila v Cankarjevem domu slavnostna prireditev ob 80. obletnici Cankarjeve založbe, ene vidnejših založb pri nas, ki je s svojimi izdajami pomagala krojiti in negovati narodno identiteto.
Komentarji