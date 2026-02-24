(OCENA) Aiko Zakrajšek: Bila sem jezero

O pesnici Aiko Zakrajšek bomo slišali še dobre besede, sploh ker že z vso ostrino peresa kaže na prisotno in porajajočo se poetično veščino.

V zadnjem desetletju, leto gor ali dol, je v določeni slovenski pesniški liniji opazen poseben trend. Večinoma gre za tiste, ki šele vstopajo v literarno polje, se pravi za pisce in piske prvencev, ki so, ne sicer praviloma, pogosto mladi, v zgodnjih dvajsetih. Njihova poezija je povečini zelo osredotočena na lastno bivanje, umeščena na zemljevid realnosti na pragu adolescence, zapisuje takšne in drugačne emocionalne zadrege in travme, ki segajo v otroštvo in še dlje. Pri tem se pogosto kažeta tesnoba bivanja, negotovost lastne situacije v družbi in prihodnosti, odnosi pa hitro postanejo zavetišča ali povzročitelji stiske. Tukaj nočem biti pokroviteljska in zmanjševati pomembnost pisave mlajših generacij: tudi odraščanje je legitimna poetična tema, če jo znaš dobro lirizirati. Ne nazadnje ...