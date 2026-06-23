  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Pot Ajde Bračič do kresnika: nagrada, znamenja in moč jezika

    Pisateljica o nepričakovani zmagi, zeleni jagodi v žepu in tem, kako nastaja izbrušen slog.
    Z nagrajenko Ajdo Bračič se je pogovarjala novinarka Delove kulturne erdakcije Nina Gostiša. FOTO: Delo Podcast
    Galerija
    Z nagrajenko Ajdo Bračič se je pogovarjala novinarka Delove kulturne erdakcije Nina Gostiša. FOTO: Delo Podcast
    R. I.
    23. 6. 2026 | 20:55
    23. 6. 2026 | 21:32
    1:49
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nagrade ni pričakovala, pravi Ajda Bračič. Rojena je bila ravno v letu, ko je bil rojen tudi kresnik. Tako v letu svojega 36. rojstnega dneva prejema 36. kresnika.

    image_alt
    Nagrada kresnik Ajdi Bračič: skozi gozd krivde do milostne vedrine

    Če je lanski nagrajenki Ani Schnabl med podelitvijo na rame sedel metulj, je bil današnji namig njej to, da ji je tik pred prihodom na podelitev partner podaril zeleno jagodo z nekega drevesa, je povedala. Najprej jo je vrgla čez ramo, za srečo, potem pa jo je šla nazaj iskat ... In jo imela za srečo ves čas v žepu.

    Žirija je v njenem Kresničevju izpostavila presunljivo lep, čist in gosto tkan jezik. Kako je izpilila svoj slog?

    »Rekla bi, da predvsem z veliko branja. Morda je tudi posledica tega, da sem pisala poezijo, da nisem začela s pripovedništvom. Besede so mi pomembne in jih rada dobro izbiram.«

    image_alt
    (OCENA) Ajda Bračič: Kresničevje

    Za romaneskni prvenec Kresničevje je prejela že kritiško sito. Po izobrazbi je arhitektka. Kako bo pisateljsko kariero gradila naprej? O novem pisanju za zdaj razmišlja previdno: idej je več, resnega dela pa se bo lotila šele, ko bo sezono nagrad pustila nekoliko za sabo, je mdr. povedala po prejemu nagrade.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Obisk v Srbiji

    Zgrožanje nad nekulturnim dejanjem Stevanovićeve delegacije

    Obisk delegacije novega predsednika DZ v Beogradu odmeva zaradi neobzirnega parkiranja na površinah za pešce, slepe in slabovidne.
    22. 6. 2026 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poslovno okolje

    Reševanje Stevanovićevega poslanca utegne rešiti oškodovane delavce

    Spopadi političnih elit redko dajejo upanje izkoriščanim delavcem, tisti med Stevanovićem in Mescem bi lahko bil drugačen.
    Novica Mihajlović 23. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Pogačarjev načrt za konec priprav na Tour je padel v vodo

    Slovenski šampion je v Švici pokazal vrhunsko formo in je pripravljen na štart dirke po Franciji, čeprav zadnji teden morda ne bo potekal tako, kot bi si želel.
    23. 6. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sabotaža na prelazu Vršič

    Zgrožen nisem našel primernejše besede za opis stanja na prelazu, saj to ni več nespodobno norčevanje, ampak sabotaža.
    22. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODA

    Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

    Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
    22. 6. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

    Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
    22. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

    Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
    23. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    OECD poziva k večji obdavčitvi nepremičnin

    Slovenski kapitalski trg je šibak. Kaj je treba storiti, da se izboljša financiranje inovativnih, hitro rastočih podjetij?
    Nejc Gole 23. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

    Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
    Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Izobraževanje in trg dela

    Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

    Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
    Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kresniknagradaknjigapisateljicaAjda Bračič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Ronaldo zadel za zgodovino in utišal kritike

    Portugalski velezvezdnik z dvema goloma v Houstonu prispeval levji delež k zmagi nad Uzbekistanom.
    Miha Šimnovec 23. 6. 2026 | 21:08
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Kresnikova nagrajenka

    Pot Ajde Bračič do kresnika: nagrada, znamenja in moč jezika

    Pisateljica o nepričakovani zmagi, zeleni jagodi v žepu in tem, kako nastaja izbrušen slog.
    23. 6. 2026 | 20:55
    Preberite več
    Kresnik
    36. podelitev nagrade kresnik

    Nagrada kresnik Ajdi Bračič: skozi gozd krivde do milostne vedrine

    ​Sklepna prireditev se je preselila v središče mesta, žirijo je prepričal roman s presunljivo lepim, čistim in mestoma zaklinjajočim jezikom.
    Nina Gostiša 23. 6. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA in Nato

    Ruttejeva najtežja pot v Washington

    Trump članicam zahodne vojaške zveze ne bo odpustil prepovedi pristajanja in preletov ameriških vojaških letal, namenjenih v Iran.
    Barbara Kramžar 23. 6. 2026 | 20:34
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Olimpijske igre

    Cerar obudil spomin na Los Angeles, pomagal mu je vzhodnonemški trener

    Začela se je misija OI 2028: Blaž Perko, direktor sektorja za šport pri OKS, pričakuje, da bo slovenska odprava čez dve leti primerljiva s tisto na OI v Parizu.
    23. 6. 2026 | 19:59
    Preberite več
    Kresnik
    36. podelitev nagrade kresnik

    Nagrada kresnik Ajdi Bračič: skozi gozd krivde do milostne vedrine

    ​Sklepna prireditev se je preselila v središče mesta, žirijo je prepričal roman s presunljivo lepim, čistim in mestoma zaklinjajočim jezikom.
    Nina Gostiša 23. 6. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA in Nato

    Ruttejeva najtežja pot v Washington

    Trump članicam zahodne vojaške zveze ne bo odpustil prepovedi pristajanja in preletov ameriških vojaških letal, namenjenih v Iran.
    Barbara Kramžar 23. 6. 2026 | 20:34
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Olimpijske igre

    Cerar obudil spomin na Los Angeles, pomagal mu je vzhodnonemški trener

    Začela se je misija OI 2028: Blaž Perko, direktor sektorja za šport pri OKS, pričakuje, da bo slovenska odprava čez dve leti primerljiva s tisto na OI v Parizu.
    23. 6. 2026 | 19:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
    Vredno branja

    Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

    Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
    22. 6. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

    Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
    18. 6. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

    Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
    22. 6. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

    Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
    17. 6. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    KULTURA

    Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo