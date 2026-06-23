Pot Ajde Bračič do kresnika: nagrada, znamenja in moč jezika

Nagrade ni pričakovala, pravi Ajda Bračič. Rojena je bila ravno v letu, ko je bil rojen tudi kresnik. Tako v letu svojega 36. rojstnega dneva prejema 36. kresnika.

Če je lanski nagrajenki Ani Schnabl med podelitvijo na rame sedel metulj, je bil današnji namig njej to, da ji je tik pred prihodom na podelitev partner podaril zeleno jagodo z nekega drevesa, je povedala. Najprej jo je vrgla čez ramo, za srečo, potem pa jo je šla nazaj iskat ... In jo imela za srečo ves čas v žepu.

Žirija je v njenem Kresničevju izpostavila presunljivo lep, čist in gosto tkan jezik. Kako je izpilila svoj slog?

»Rekla bi, da predvsem z veliko branja. Morda je tudi posledica tega, da sem pisala poezijo, da nisem začela s pripovedništvom. Besede so mi pomembne in jih rada dobro izbiram.«

Za romaneskni prvenec Kresničevje je prejela že kritiško sito. Po izobrazbi je arhitektka. Kako bo pisateljsko kariero gradila naprej? O novem pisanju za zdaj razmišlja previdno: idej je več, resnega dela pa se bo lotila šele, ko bo sezono nagrad pustila nekoliko za sabo, je mdr. povedala po prejemu nagrade.