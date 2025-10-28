Igranje ga je rešilo gotove smrti

V nadaljevanju preberite:

Leta 1940 rojeni igralec in režiser, eden najbolj znanih svetovnih filmskih ustvarjalcev, je kariero začel v newyorških gledališčih, kamor se je rad vračal. Leta 1992 je dobil oskarja kot najboljši igralec za film Vonj po ženski, za svoje vloge je prejel tudi štiri zlate globuse ter po dva tonyja in emmyja. Je dobitnik nagrade Centra Johna F. Kennedyja za scenske umetnosti, prejel je nagrado ameriškega filmskega inštituta AFI za življenjsko delo in nagrado Cecila B. DeMilla, prav tako za življenjsko delo. Predsednik ZDA Barack Obama mu je podelil državno umetniško odlikovanje.