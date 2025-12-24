Album londonskih občinskih sosesk

London se danes po številnih mednarodnih kazalnikih uvršča med deset mest na svetu, kjer je življenje najdražje. Ključni dejavnik visokih življenjskih stroškov so najemnine, ki jih skoraj v celoti oblikujejo tržne razmere. Toda v obdobju od petdesetih do osemdesetih let 20. stoletja je London poznal tudi drugačen stanovanjski model: lokalne oblasti so takrat razvijale mrežo javnih, neprofitnih stanovanj kot alternativo tržnemu najemu.

Povojna gradnja občinskih stanovanj je v posameznih letih prinesla tudi 20.000 novih neprofitnih stanovanj in je pomembno zaznamovala podobo mesta. Prav to obdobje in takratni ambiciozni stanovanjski program sta v središču knjige Londonske stanovanjske soseske: modernistična občinska stanovanjska gradnja 1946–1981 (London Estates: Modernist Council Housing 1946–1981), ki jo je v angleščini napisal prevajalec in publicist Tadej Zupančič. Delo ponuja koncizen uvod v zgodovino tega obsežnega stanovanjskega programa s pregledom 275 fotografij tamkajšnjih stanovanjskih naselij.

Nebotičnik Balfron, 1967, arhitekt Ernö Goldfinger.

Gradnja kot politična prioriteta

Zupančič knjigo manjšega formata začne z uvodnim besedilom Za boljši jutri, v katerem oriše politično in organizacijsko ozadje, ki je omogočilo uresničitev enega najobsežnejših stanovanjskih programov v zgodovini Londona. Med drugo svetovno vojno je nemško bombardiranje trajno uničilo več kot 70.000 domov, zato se je lokalna oblast, znana pod kratico LCC (London County Council), ki jo je takrat sestavljalo 28 metropolitanskih mestnih svetov, zavezala k izvedbi širokopoteznega stanovanjskega načrta iz leta 1943.

Kljub povojnemu pomanjkanju je tedanja laburistična vlada lokalnim oblastem omogočila ugodno zadolževanje po nizkih obrestnih merah, s čimer je spodbudila gradnjo velikih neprofitnih stanovanjskih sosesk. Med letoma 1945 in 1949 so mestne lokalne skupnosti tako zgradile 44.000 novih domov. Vlada je v tem času izdala tudi poseben priročnik za stanovanjske soseske, ki je določil »standarde v oblikovanju, načrtovanju, izgledu in gradnji vseh javnih stanovanjskih sosesk«, piše Zupančič in dodaja, da so bila že leta 1961 izoblikovana dodatna priporočila, ki so določala tudi velikost večjih ogrevanih stanovanj glede na število stanovalcev.

Stanovanja so sprva gradili predvsem pospešeno in z izrazitim poudarkom na varčevanju, zato so bili številni arhitekti kritični do zasnove prvih stanovanjskih sosesk. To je leta 1949 privedlo do ustanovitve novega oddelka za stanovanjske programe LCC – Housing Division, ki je združeval več kot 250 arhitektov. S tem je ta oddelek postal ena največjih arhitekturnih praks svojega časa na svetu, ki je delovala vse do osemdesetih let.

Soseska Arden Estate, stavba Falstaff, arhitekt ni naveden – LCC, 1954. FOTO: Tadej Zupančič

Že njihovo prvo večje realizirano naselje, Ackroydon Estate (1953), je strokovni tisk razglasil za arhitekturni triumf. Arhitekti so razvijali tudi soseske z dvoetažnimi stanovanji, pri čemer se je prva tovrstna soseska Gascoyne Estate (1952–1954) oblikovno izrazito naslanjala na znamenito marsejsko Unité d'Habitation, ki je po Le Corbusierovih načrtih nastajala med letoma 1947 in 1952. Čeprav so se tovrstne stavbe kmalu razširile po Londonu, so jih zaradi velikosti in čezmernega senčenja okolice postopoma opustili.

Snovalci so se preusmerili k višjim stanovanjskim blokom. Prvega, enajstnadstropnega, je v soseski Outlands Court (1953) zasnoval Colin Lucas, projekt pa je dobil ugodne odzive v arhitekturnih revijah. V soseski Alton Estate je arhitektka Rosemary Stjernstedt oblikovala stanovanjski blok po zgledu švedskih stolpnic tipa punkthus. Sčasoma so arhitekturne skupine raziskovale tudi drugačne tipe stolpnic in razvile 16-nadstropne objekte z dvoetažnimi in enonivojskimi stanovanji, kot denimo v soseski Silverwood Estate (1958–1962). Šlo je za tedaj razširjeno zasnovo, ki pa so jo zaradi visokih stroškov kompleksne gradnje opustili.

Leta 1965 je London že imel 32 mestnih svetov, ki so prevzeli večino odgovornosti za stanovanjsko politiko, zakonodaja pa jim je nalagala, da morajo imeti med zaposlenimi tudi arhitekta. V tem obdobju se med arhitekti posebej uveljavi Neave Brown, avtor izstopajočih sosesk, kot sta Dunboyne Road Estate (1971–1977) ter Gospel Oak in Rowley Way (1972). Nekateri projekti so se takrat že potegovali za arhitekturne nagrade.

Čeprav so bile težnje po zgoščevanju poselitve, predvsem z gradnjo višjih stavb, vse izrazitejše, je po zrušenju stolpnice Ronan Point v Newhamu, v katerem so umrli štirje ljudje, javno mnenje postalo vse bolj odklonilno do visokih stanovanjskih objektov, navaja Zupančič. Kljub temu je bil stanovanjski program na območju Londona obsežen: zgolj leta 1971 so v primestnem Croydonu zgradili kar 19.000 stanovanj.

Osrednji organ lokalne oblasti za širše območje Londona, znan kot GLC (Greater London Council, svet velikega Londona), ki je deloval med letoma 1965 in 1986, je uresničil tudi delavsko različico znamenitega Barbicana v soseski Thamesmead. Pri številnih projektih je GLC sodeloval z madžarsko-britanskim arhitektom Ernöjem Goldfingerjem, po čigar načrtih so nastali med drugim Balfour Tower v četrti Poplar na vzhodu Londona, kot del soseske Brownfield, ter znameniti Trellick Tower v soseski Cheltenham v Kensingtonu.

Vlada Margaret Thatcher je leta 1980 sprejela stanovanjski zakon, ki je pretresel družbo in stanovanjske programe. Večina najemnikov je stanovanja po tem zakonu kupila, neprofitni stanovanjski program, ki je več kot trideset let veljal za prioriteto javnih storitev, pa je šel v pozabo. Nepremičninski trg je postal stvar špekulacij in dobičkov. Danes je najemnina za enosobno stanovanje v prenovljenem brutalističnem nebotičniku Balfron Tower, zasnovanem kot neprofitna najemna stanovanja, namenjena delavskemu razredu, več kot dva tisoč funtov.

Notranjost nebotičnika Trellick, 1972, arhitekt Ernő Goldfinger. Vir: T. Zupančič, London Estates: Modernist Council Housing 1946 -1981 FOTO: Tadej Zupančič

Katalog spregledanih praks

Knjiga vsebuje pregled povojnih stanovanjskih naselij, pri čemer so navedeni avtorji sosesk, čas nastanka in njihova lokacija, razdeljen pa je na štiri geografska območja britanske prestolnice. Osrednji del knjige so fotografije: vsaka od 275 sosesk je večinoma prikazana od zunaj, redke pa tudi z notranjimi detajli. Soseske in posamezne stavbe so predstavljene kot skupni katalog modernistične arhitekture, ki jo je pri njenih pionirjih odlikovala tudi močna utopična želja po zagotavljanju kakovostnih stanovanj za vse sloje prebivalstva.

Zupančičeva knjiga zbere v zaključeno celoto tako bolj kot manj uspešne arhitekturne zasnove in prostorske umestitve ter ponuja širok vpogled v množični pojav stanovanjskih sosesk, ki je pogosto spregledan ali zamolčan. Arhitektura je namreč, kljub svojim modernističnim utopijam, ostala predvsem privilegij bogatejših slojev, medtem ko so neprofitne stanovanjske soseske, ki so jih pogosto zasnovali anonimni arhitekti v omejenih ekonomskih razmerah, v javnosti in v prevladujočem arhitekturnem diskurzu večinoma spregledane.

Knjiga tako odpira nekakšen paradoks: v knjižni obliki dokumentira dejavnost arhitekture, ki bi jo stroka vsaj v enem delu morda raje spregledala ali skrila. Ravno te stavbe in soseske pa so v prostoru najbolj progoste in dajejo dom največjemu številu ljudi. S tem knjiga nastavlja ogledalo arhitekturi in njenemu diskurzu: poimenuje in evidentira večkrat anonimne arhitekturne rešitve in njihove ustvarjalce ter hkrati pokaže podobo sosesk, ki imajo tudi potencial za socialne napetosti in družbeno diskriminacijo.

Kot kažejo številne špekulacije na nepremičninskem trgu in tudi zgornji primer nebotičnika Balfron Tower, lahko kapital vedno obrne logiko za ustvarjanje dobička, zato so predstavljeni stanovanjski programi v tem delu opomin, da je skupno uravnavanje stanovanjskega trga tudi v sodobni, zaostreni kapitalski logiki še vedno možna alternativa.

ℹTadej (Thaddeus) Zupančič London Estates:

Modernist Council Housing 1946–1981 Fuel, London, 2024