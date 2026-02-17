Vsako potovanje je tudi potovanje k sebi

V nadaljevanju preberite:

Gora ni zadeta je nova knjiga glasbenika in popotnika Alena Steržaja o njegovih potovanjih po Aziji od ljubljanske železniške postaje do Džajapure na Papui na skrajni vzhodni točki celine. Potoval je z avtobusi, vlaki, terenci, tovornjaki, rikšami, ladjami, vpregami in sloni čez tisoče kilometrov, skozi številne dežele s »čudnimi« kulturami in bizarnimi običaji, monumentalnimi človeškimi in naravnimi stvaritvami. Z avtorjem smo se pogovarjali o tej poti spoznavanja samega sebe in lastnih psihofizičnih meja.