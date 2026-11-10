Ali lahko poznamo drugega človeka?

Kolumne Zorane Baković so prepredene z vprašanji. Avtorica zapiše, da vseh civilizacij, ras in kultur nič ne povezuje močneje od potrebe po odgovoru na vprašanje, zakaj sploh smo na tem svetu; v Spielbergovem slogu se sprašuje, ali ima človek odgovornost do stroja, ki je do njega razvil ljubezen; prizna, da se največje vprašanje vsega njenega življenja glasi, koliko je človek sposoben spoznati drugega; eno kolumno naslovi Kaj hoče cesar?, drugo V čem je smisel letenja?, tretjo Kaj je ženska?. Vprašanje najdemo tudi na naslovnici njene nove zbirke kolumn Sem človek, ki je sanjal, da je metulj, ali sem metulj, ki sanja, da je človek?, ki je v prevodu Vesne Rojina izšla pri založbi Delo. Besedila, zbrana v njej, so bila med letoma 2018 in 2025 objavljena na zadnji strani Sobotne ...