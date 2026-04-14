(OCENA) Aljoša Harlamov: Dohtar in Povodni mož

Roman je najbolj intriganten, ko se poigrava z zgodovinskim kontekstom Ljubljane v habsburški monarhiji leta 1835 in ko so liki v interakciji s tem kontekstom.

Danes bi najbrž brez večjih oporekanj lahko rekli, da smo v zlati dobi slovenskega kriminalnega (in detektivskega) romana, vsaj kar zadeva produkcijo. Pri tem se seveda postavlja logično vprašanje možnosti nadaljnjega razvoja; skicirali bi lahko tri smeri, o katerih se zdi, da se morajo pri nas v tem žanru šele zares razviti. Prva bi rasla iz smeri raziskovalnega novinarstva in ponudila fikcijske tvorbe struktur politično-gospodarskega kriminala na ravni države in širše regije. Druga bi bila nekakšna postkriminalka, ki bi intervenirala v strukturo treh osnovnih žanrskih elementov storilec-truplo-kriminalist (prekarnost policijskega dela zahteva fabrikacijo zločina, če bi parafrazirali potencial Mlačnikovih Surferskih dni). Tretjo smer pa lahko vidimo v zgodovinski kriminalki, ki postavlja ...