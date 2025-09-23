Alojzija Zupan Sosič in Helena Zemljič: V etični drži praznih mest ni

V nadaljevanju preberite:

Zgodi se, da se rodi pesnica. In ko se to zgodi, je praznik. Takšen praznik sta pesniška prvenca Drevo delfin (Center za slovensko književnost, 2024) pesnice, literarne teoretičarke in literarne zgodovinarke Alojzije Zupan Sosič (1964) ter Bazen ki ga odnašajo robovi ​(LUD Literatura, 2025) pesnice in urednice Helene Zemljič (1995). Gre za zbirki, zavezani pretočnosti in gibkosti – nič čudnega torej, da sta se sogovornici želeli sestati ob reki, in nič čudnega, da nam je načrte tik pred zdajci prekrižal dež.