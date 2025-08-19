Amen brez molitve

V nadaljevanju preberite:

Piše o angleškem filmskem režiserju Dereku Jarmanu, ki je posnel izjemne filme o slikarju Caravaggiu in filozofu Wittgensteinu in ki je v času mračnega thatcherizma javno govoril o svoji homoseksualnosti. V osemdesetih je zbolel za aidsom. Že zelo bolan se je preselil v kočo v Kentu, ki jo je poimenoval Prospect, bila je blizu morja in jedrske elektrarne. Tam je imel nenavaden vrt, ki ga je nadvse ljubil in ga negoval z vso nežnostjo. Umrl je leta 1994 v Londonu, star je bil 52 let. Zemlja v okolici koče ni bila preveč rodovitna, a vendar so tam rasle posebne rastline, ki jih je ljubil kot nekoč glavne igralke v svojih filmih. Prav on je na primer odkril Tildo Swinton. Njegova koča, katere vrata je pobarval v neapeljsko živo rumeno, je na seznamu vrtov, ki bi jih nekoč rada obiskala, da bi se kot romarka poklonila trpežnosti in lepoti rastlin, ki jih je zasadil, in umetniku.