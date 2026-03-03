Nova zvezda skandinavskega noirovskega humorja

Skandinavci imajo prav poseben pristop k literaturi, vsi poznamo njihov noir. Med avtorji in avtoricami teh posebej temačnih kriminalk najbolj izstopa Norvežan Jo Nesbo. Zadnjih nekaj let pa je vse bolj popularen tudi skandinavski noirovski humor, katerega temelje je postavil finski pisateljski posebnež Arto Paasilinna. Obstaja precejšnja gneča, kdo bo odslej zastavonoša tega žanra, in povsem mogoče je, da to postane Anders Totland, diplomirani družboslovec, novinar in kuhar ter nadomestni cerkveni organist.