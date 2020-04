Avtor Zverjasca o koronavirusu

Preberite še

Helena Kraljič podarja slikanico, da bi malčki razumeli, kaj se okoli njih dogaja. Foto Morfemplus

Pri založbi Morfemplus je izšla otroška e-slikanica, ki jo je ilustriral sloviti. Med Slovenci je Scheffler priljubljen kot avtor podob v uspešni slikanici Zverjasec in drugih odmevnih sodelovanjih z avtoricoTokrat se nam predstavlja s slikanico Koronavirus, ki je dosegljiva brezplačno na spletu pri založbi Morfemplus. Knjigo so napisale tri avtoricein, strokovno pa jo je pregledal, profesor za raziskovanje nalezljivih bolezni na Londonski šoli za higieno in tropsko medicino.»Vprašal sem se, kaj lahko kot ilustrator otroških knjig storim, da bi svoje bralce doma in v tujini informiral in, kjer je to mogoče, zabaval. Mislim, da je za otroke in družine zelo pomembno, da imajo dostop do dobrih in zanesljivih informacij o tej krizi, kakršne do zdaj še nismo poznali,« je povedal avtor ilustracij Axel Scheffler.Osnovno poslanstvo knjige je, da bi otrokom pomagala razumeti, kaj se okoli njih trenutno dogaja. Z razumevanjem situacije bi jo na koncu tudi lažje prestali. »Ta pandemija spreminja življenje otrok po vsem svetu in bo imela dolgotrajen vpliv na vse nas. To, da otrokom pomagamo razumeti, kaj se dogaja, je pomemben korak k temu, da bodo zmogli to prenesti in da bodo tudi oni del te zgodbe – to je nekaj, kar prestajamo vsi in ne nekaj, kar nekdo počne otrokom. Knjiga otroke postavlja v zgodbo, namesto, da le opazujejo, kaj se dogaja. Na ta način lažje prenesejo tiste strašne dele,« pojasnjuje dr. Medley.Direktorica Morfema Helena Kraljič se je osebno angažirala in v sodelovanju z angleško založbo Nosy Crow pripravila digitalno knjigo, ki je dostopna prav vsakemu otroku. »Vsi smo se skoraj v trenutku nepričakovano znašli v situaciji, ki nam je spremenila vsakdan. Imam šoloobvezna otroka in opazila sem, da sta bila v poplavi novic zmedena in negotova, saj nista vedela, kaj lahko v nadaljevanju pričakujeta" se spominja Kraljičeva. »Najbolj se bojimo neznanega, še nikoli videnega ali doživetega. Namen te knjige je, da otroke poduči o tem, kako ravnati v nastali situaciji in jih usmerja k rešitvam. Otroci bodo pomirjeni in bodo lažje počakali na čas, ko se bodo lahko zopet družili s prijatelji.« Knjigo najdemo na spletni strani založbe , v Morfemovi čitalnici , na facebooku in instagramu