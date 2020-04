Banalnost družine skozi lečo termografske kamere

Borut Kraševec je slovenskemu bralstvu poznan kot verjetno najvidnejši prevajalec iz ruščine, zaslužen za odlične prevode klasičnih del avtorjev, kot so Dostojevski, Čehov in Gogolj, literarne teorije Bahtina, Lotmana in Meletinskega ter leposlovja sodobnih avtorjev, kot so Zakhar Prilepin, Marina Stepanova in Viktor Pelevin. Za prevod Pelevinovega romana Sveta knjiga volkodlaka je prejel Sovretovo nagrado. Zaradi navajenosti na Kraševčeve prevode je branje njegovega romanesknega prvenca Agni nenavadno doživetje. Sam je pisanje romana opisal na družbenem omrežju: »Ko sem pisal ta tekst, so se vsi pisatelji, ki sem jih ...