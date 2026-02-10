Padale so bombe, pili so se koktajli

Markantni roman Philippa Collina razkriva zgodbo o ustanovitelju bara pariškega Ritza in štirih letih življenja in dela pod nemško okupacijo.

O prestižnem pariškem hotelu Ritz se je nazadnje precej govorilo po smrti princese Diane v predoru pri mostu Alma pred skoraj tridesetimi leti; v njem je bila nastanjena z ljubimcem Dodijem al Fajedom, sinom njegovega takratnega lastnika. Princesa ni bila le medijska osebnost, ampak hočeš nočeš tudi politična, ujeta med spletke in igre moči. Manj znano pa je, da je bil Ritz njihovo prizorišče že dolgo pred tem – med drugo svetovno vojno so ga za več let zavzeli Nemci. Takrat je za Evropo in z njo Francijo, Pariz, nastopilo temno obdobje negotovosti, tesnobe in strahu. Kar je bil še včeraj kraj srečevanja slavnih, bogatih in intelektualcev, je čez noč za štiri leta postal tabor sovražnika, ki se je od tod umaknil šele tik pred vkorakanjem zaveznikov. Maršal Philippe Pétain je bil s svojim ...