Begunske travme se zdravijo počasi

Izhodišče za risoroman Adna vizualne umetnice​ Samire Kentrić je bila ilustrirana knjižica Pismo Adni, v kateri poslovilno pismo in razmere, v katerih je spisano, končajo Adnino že tako ne brezskrbno otroštvo. Zgodbo, ki jo je umetnica pretežno povedala s slikami, zdaj deloma nadaljuje in nadgrajuje prek odrasle Adne, ki nam predstavi svoj odnos do razmer in ljudi, ki so jo in jo še obkrožajo. Očitno je risoroman Pismo Adni nujno potreboval nadaljevanje zgodbe.Pismo Adni je drobna knjiga, v katero sem želela zajeti vsaj nekaj groze političnih razmer, ki tlačijo begunce z Bližnjega vzhoda, in neverjeten pogum ljudi, ki ...