Beletrina ambiciozno zakorakala v 2020

Nekdanja Študentska založba, ki velja za eno najbolj ambicioznih založniških hiš pri nas, je na družabnem dogodku v Stari elektrarni proslavila uspehe minulega leta in razkrila obetajoče načrte za leto 2020.



V založbi ocenjujejo, da je kljub trenutnemu nezavidljivemu stanju knjige in založništva za njimi uspešno leto. Knjige, ki so jih izdali, so doživele odlične odzive tako pri občinstvu kot tudi literarnih kritikih in novinarjih.



Absolutna prodajna uspešnica je postal s kresnikom nagrajeni fenomen Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj, ki je pošel v več kot 13.000 izvodih. Za njim ne zaostajata za Beletrino nekoliko neobičajni grozljivka Tisto Stephena Kinga ter žanrski hibrid Eve Mahkovic Na tak dan najbolj trpi mastercard. Uspešno so izvedli zdaj že tradicionalna literarna festivala Fabula (letošnji bo na sporedu že kmalu, med 26. februarjem in 7. marcem) in Dneve poezije in vina ter organizirali več kot 200 dogodkov doma in v tujini. Uspehe so beležili tudi v digitalni sferi. E-knjigarno in e-knjižnico Biblos je obiskalo skoraj 100.000 uporabnikov – med njimi je več kot 18.000 njegovih rednih obiskovalcev –; spletni portal AirBeletrina pa je širšemu bralstvu naproti zajadral z novo urednico Valentino Plahuta Simčič.



V obdobju od nastanka založbe se je v njej veliko spremenilo, je dejal njen direktor Mitja Čander, ostalo pa je nekaj, na kar je še posebej ponosen, in sicer zavzemanje za svobodo duha ter podpiranje vsakršne ambicioznosti. Leto, v katerem se bo Beletrina preselila na novo lokacijo ter s tem dokončno pretrgala vez s svojo »študentsko« preteklostjo, bo postreglo s številnimi novostmi. Izšlo bo 44 knjig domačih in tujih avtorjev, med njimi osveženi prevod Žalosti onkraj sanj nobelovca Petra Handkeja, Ristanc Julia Cortazárja, Zbrane pesmi II Paula Celana; novi roman Draga Jančarja Ob nastanku sveta, Ekstradeviško Dušana Čatra, biografija Radka Poliča - Raca, avtobiografija Vlaste Nussdorfer ter kuharska monografija chefinje Ane Roš.



Pod sloganom Knjige za vse čase bo v obdobju 2020–2024 v estetsko oblikovani zbirki Klasična Beletrina izšlo skupno 25 večinoma novih prevodov svetovnih klasikov, opremljenih s spremnimi besedami sodobnih slovenskih izvedencev za literaturo. Obsežen projekt bo dobil svoje mesto tudi na Biblosu – stran bo namreč začela bogatiti nabor zvočnih knjig; ena takšnih bo Kurji pastir Ferija Lainščka, roman o zgodnjem otroštvu, ki bo v tiskani obliki predvidoma izšel oktobra.