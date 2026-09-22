Mednarodni literarni festival bo del Berlinskega festivala

V Berlinu se je prejšnji teden sklenila letošnja izvedba mednarodnega literarnega festivala s četrtstoletno tradicijo, ki v svetu velja za enega najboljših svoje vrste. Pod pokroviteljstvom francosko-alžirskega pisatelja Boualema Sansala in s sloganom Rodiš se z obrazom, obrnjenim v vse smeri, je v štirinajstih dneh privabil več kot 25.000 obiskovalcev ter poleg več uspehov doživel tudi svojevrsten mejnik.

Petindvajseti Mednarodni literarni festival Berlin (ILB) sta med drugim zaznamovali številki 25 in 11: od 25.000 obiskovalcev so jih več kot 11.000 našteli v programu za mlade, kar 25 dogodkov je bilo razprodanih, od tega 11 v programu za mlade. Poleg tega je ta naštel 3000 bralcev več kot lani, skupna zasedenost je z lanskih 80 zrasla na 85 odstotkov, nastopilo je 100 avtorjev iz 40 držav, skupno 240 akterjev z literarnega, akademskega, glasbenega in družbenega področja pa je ustvarijo 120 dogodkov. Med najvidnejšimi pisateljskimi gosti so bili poleg Sansala denimo še nobelovka Han Kang, bookerjev nagrajenec Douglas Stuart ter Amitav Ghosh, Adania Šibli in Dave Eggers.

Eden od razprodanih dogodkov je bil pogovor z Douglasom Stuartom. Predstavljal je svoj novi roman John of John, uvrščen v finalno šesterico za letošnjega bookerja. FOTO: Bernhard Ludewig

Prehod na novo financiranje

Ob zaključku festivala pa so sporočili še eno dobro novico, in sicer, da bo v bližnji prihodnosti postal del organizacije Berliner Festspiele (Berlinski festival) ter prešel na institucionalno financiranje. Doslej je večino sredstev prejemal iz kulturnega sklada prestolnice, preostala pa od drugih zasebnih in javnih ustanov, donacij ter prodaje vstopnic. Do prehoda na novi način financiranja ima zagotovljena sredstva iz prej omenjenega sklada. Odločitev o tem pomembnem koraku za prihodnost festivala je bila po njihovih navedbah sprejeta na pogajanjih med zvezno vlado in zvezno deželo Berlin o financiranju prestolnice.

»ILB je eden najpomembnejših literarnih festivalov na svetu,« sta ob tem spomnila Barbara Wahlster in Johannes Kister iz Fundacije Petra Weissa za umetnost in politiko, ki ga organizira, ter pozdravila njegovo institucionalizacijo in vključitev v Berlinski festival. Hkrati sta se zahvalila dosedanjim podpornikom ter izrazila ponos nad pridobitvijo znatnih dodatnih sredstev sponzorjev in fundacij. »Dokler festival ne bo deloval kot samostojen programski steber Berlinskega festivala, bo Fundacija Petra Weissa še naprej spremljala ta proces,« sta še dodala.

»ILB stopa v varno prihodnost. Veselimo se, da bomo postali del festivalske družine Berliner Festspiele, in upamo na okrepitev sinergij ter ustvarjalnosti,« je med drugim dodala direktorica festivala Lavinia Frey in se ob tem posebej zahvalila avtorjem, po zaslugi katerih je festival po njenem že petindvajset let priljubljen zaradi praznovanja literature in odprtih razprav.

Festival vsako leto gosti približno 100 avtorjev iz 40 držav; obišče ga okrog 20.000 ljudi. Leta 2024 ga je revija Condé Nast uvrstila med devet najboljših literarnih festivalov na svetu. Prihodnje leto bo kot gost Berlinskega festivala potekal od 16. do 26. septembra.