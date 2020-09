Beseda je spet lahko stvariteljica sveta

Letošnji 35. mednarodni literarni festival Vilenica je v polnem zamahu, trajal bo še vse do 13. septembra. Četudi se je, tako kot številni drugi festivali, preselil na splet, a ne povsem, se je in se še bo kar nekaj dogodkov in pogovorov dogajalo tudi pred očmi ljubiteljev literature. Kot je dejal predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc, je letošnja Vilenica posebna v tem, da je še za stopnjo naprej od literature oddaljena od resničnosti, a vendar nosi s seboj vsa svoja živa sporočila.Geslo Vilenice je Evropa se širi in krči, kar pomeni, da je program posvečen tudi aktualnim temam in se trudi artikulirati svet, v ...