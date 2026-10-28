Bi na knjižnem sejmu namesto Nemčije morala gostovati Palestina?

Včeraj je v javnosti zakrožila pobuda novinarja in avtorja Erika­ Valenčiča ter kolektiva Float 2 Gaza, da bi na letošnjem slovenskem knjižnem sejmu (SKS) dodelili Palestini status države v fokusu, čeprav to mesto letos uradno zaseda Nemčija. Pobudniki očitajo nemškim oblastem, da »izvajajo cenzuro resnice o izraelskem genocidu in okrutno zatirajo palestinske ter propalestinske glasove v kulturi«. Erik Valenčič je za Delo pojasnil, da se mu je ideja za pobudo razglasitve Palestine za državo v fokusu SKS porodila aprila, ko je zavrnil vabilo nemškega veleposlaništva za sodelovanje na knjižnem sejmu v okviru njihovega programa o Ukrajini, »vendar ne bi bilo prav niti točno, če bi rekel, da sam stojim za omenjeno pobudo. Okoli te smo se zbrali ljudje, ki smo angažirani na različnih kulturnih ...