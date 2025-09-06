Bi se Slovenija lahko odločila za uvedbo ničelnega davka na knjigo?

V nadaljevanju preberite:

Jaka Gerčar z zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev je pojasnil, da odpravo davka na knjige pozdravljajo in podpirajo uvedbo podobnega ukrepa v Sloveniji. »Ob tem se moramo zavedati, da sam po sebi ne bo čudežno povečal ne prodaje ne branosti knjig, če ne bo del premišljeno zasnovanega celostnega paketa za izboljšavo stanja v panogi. Ne nazadnje tudi primer Danske jasno kaže, da odprava davka na knjige izhaja iz zavedanja resnih izzivov v bralni kulturi in pripravljenosti oblasti, da naredi vse, kar lahko, da negativne trende v branju in nakupovanju knjig pomaga obrniti. Sam po sebi bi bil tak ukrep preozek; trajne izboljšave je mogoče doseči le s strategijo, ki zajema tako ponudbo kot povpraševanje.«