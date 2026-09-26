Najprej granate, nato birokracija

Vojna lahko zbirke in naklade uniči čez noč, posledice za institucije, infrastrukturo in kulturno dediščino pa lahko ostanejo desetletja.
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V skladišču založbe Ranok, ki jo vodi Viktor Kruglov, je v napadu z brezpilotnim letalnikom avgusta zgorelo osem milijonov knjig, od tega več kot 600.000 šolskih učbenikov. FOTO: založba Ranok
Sarajevo, avgust 1992. V napadu vojske Republike Srbske je skupaj z več kot dvema milijonoma knjižničnih enot pogorela stavba Narodne in univerzitetne knjižnice Bosne in Hercegovine (NUBBiH). Ukrajina, avgust 2026. Po zadnjih podatkih ukrajinskega ministrstva za kulturo je poleti zaradi ruskih napadov v tiskarnah in skladiščih zgorelo več kot 13 milijonov knjig. Knjižni sektor, ki je po letu 2022 doživljal vzpon, je s tem utrpel najmanj 1,75 milijarde grivn (34 milijonov evrov) neposredne škode. Je Sarajevo ogledalo prihodnosti?
Zgodba je podobna, ne pa enaka. Na obeh koncih Evrope so gorele knjige, stavbe, umrli so ljudje. V Ukrajini se to ni zgodilo prvič, se je pa zgodilo v največjem obsegu doslej. Takšni napadi niso le napadi na predmete, temveč tudi na kulturo, identiteto, spomin ...
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