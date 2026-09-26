Najprej granate, nato birokracija

Sarajevo, avgust 1992. V napadu vojske Republike Srbske je skupaj z več kot dvema milijonoma knjižničnih enot pogorela stavba Narodne in univerzitetne knjižnice Bosne in Hercegovine (NUBBiH). Ukrajina, avgust 2026. Po zadnjih podatkih ukrajinskega ministrstva za kulturo je poleti zaradi­ ruskih napadov v tiskarnah in skladiščih zgorelo več kot 13 milijonov knjig. Knjižni sektor, ki je po letu 2022 doživljal vzpon, je s tem utrpel najmanj 1,75 milijarde grivn (34 milijonov evrov) neposredne škode. Je Sarajevo ­ogledalo prihodnosti? Zgodba je podobna, ne pa enaka. Na obeh koncih Evrope so gorele knjige, stavbe, umrli so ljudje. V Ukrajini se to ni zgodilo prvič, se je pa zgodilo v največjem obsegu doslej. Takšni napadi niso le napadi na predmete, temveč tudi na kulturo, identiteto, spomin ...