Bistvo tega, kar smo

Knjiga, ki ima 300 strani, je izšla v nizki nakladi, le 300 unikatno ročno vezanih in oštevilčenih izvodih. Cena ni nizka – v predprodaji je stala 1490 evrov. Koliko bi zanjo morali odšteti v redni prodaji, je nesmiselno oznanjati, saj je bila knjiga, še preden je prišla v knjigarne, razprodana.Gre za delo, ki pripoveduje zgodbo o naši zgodovini in identiteti, ki je že od nekdaj povezana predvsem z jezikom, ta je tisti, ki nas ločuje od naših sosedov in predstavlja temelj slovenstva. Avtorji knjige Jernej Kosi, Luka Vidmar, Peter Štih in Aleš Gabrič so v njej zbrali in opisali dokumente, knjige, rokopise, listine, letopise, ...