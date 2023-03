Bivajoče telo v središču pesniškega izraza

V nadaljevanju preberite:

Najbolj neposredno se v tekst vpisuje odnosnost, ki telo razrije, razje, ga napravi razbolelega in v nekem smislu postapokaliptičnega. To je telo, ki se razgrize, ki krvavi, se duši, kriči, se odre, se razreže. Urša Majcen s tem na visceralen način popisuje posledice, ki jih v telesu in zavesti, ki tega poseljuje, lahko pušča zgolj (ne)stik z drugimi telesi in drugimi zavestmi