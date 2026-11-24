Na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma bodo jutri skupaj z nagrado za najboljši prvenec podelili nagrado Radojke Vrančič Društva slovenskih književnih prevajalcev, namenjeno vrhunskim prevodom izpod rok prevajalcev in prevajalk do vključno 35. leta. Tokratno si je prislužil Blaž Božič, letnik 1991, za »veliko in pionirsko delo« – prevod pesmi v antologiji osmanske lirike Čas divjega tulipana (Škuc, 2025). Gre za sploh prvi prevod iz osmanske turščine pri nas. Božič, doktorski študent na oddelku za klasično filologijo FF UL, sicer pa poznavalec več živih in historičnih jezikov, ki se preživlja s tehničnim in književnim prevajanjem, pa tudi pesnik in glasbenik, je študiranju osmanščine in poezije v njej več let namenjal večino svojega prostega časa. Prevod pesmi je opremil z dvema ...