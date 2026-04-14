Blejsko srečanje pisateljev tokrat v znamenju spomina in gesla nikoli več

Na Bledu v živo in na daljavo pričakujejo nekaj manj kot sto udeležencev, v Nuku se ob 100-letnici Slovenskega centra Pen v četrtek odpira pregledna razstava.

Na Bledu, v Sežani in Ljubljani bo do 16. aprila 58. Mednarodno srečanje pisateljev, ki ga s podporo mednarodnega PEN pripravlja Slovenski center PEN. Ta letos praznuje stoletnico delovanja in šestdesetletnico sodelovanja z Občino Bled, ob tej priložnosti pa jim je župan Anton Mežan podelil posebno priznanje. Tokratno srečanje so naslovili Nikoli več – spomin v književnosti. V Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu, kjer bo Tajda Lekše recitirala Kosovelove pesmi v vseh uradnih jezikih mednarodnega PEN, bo nocoj uradno odprtje, uvod v srečanje pa je bil včerajšnji dogodek Književnost iz zapora v ljubljanskem Cankarjevem domu o vlogi literature ter odgovornosti pisateljev in pisateljic v času globalnih kriz s posebnim poudarkom na ustvarjanju v razmerah, ki mu niso naklonjene. Z gosti, ...