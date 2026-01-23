Bog je nekakšen žepni drugi, ki lahko imitira drugost, kadar jo potrebujemo

V nadaljevanju preberite:

Drobni in puhasti cvetovi navadnega kresničevja vsako pomlad belo poženejo iz krepke, olesenele korenike. Poženejo iz gozda, večjega »od posameznih usod, ki se prepletajo med njegovimi koreninami in vejevjem« – prav tistega gozda, iz katerega izrašča tudi romaneskni prvenec Kresničevje (LUD Literatura, 2025) pisateljice Ajde Bračič. V njem protagonistka Agnes med drevesi in praprotjo išče svojo odtujeno sestro, namesto nje pa najde skupnost, ki je vse prej kot običajna.