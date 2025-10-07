V nadaljevanju preberite:

Naslov je poetičen in simboličen. Kairos je namreč v antični mitologiji bog srečnega trenutka – ko se pojavi, ga zagrabimo za koder las, ki mu visi s čela, srečni ga objamemo in potem izpustimo, on gre naprej, a ko se ozremo za njim in si ga spet zaželimo, ugotovimo, da na zatilju nima več las, zato ga ne moremo nikoli več potegniti nazaj k sebi. To je tako lepa prispodoba za ljubezensko razmerje, saj lahko včasih najbolj intenzivna čustva trajajo le trenutek.

Roman je poln ljudi, ki si tako želijo, da bi zgrabili tisto, za kar mislijo, da je pramen sreče, od Katharine, ki se zaljubi v Hansa, do Vzhodnih Nemcev, ki sprejemajo Zahod. Toda kot kaže roman, je težava pri iskanju srečnih trenutkov v tem, da nikoli ne morete biti prepričani, ali so ti trenutki resnično srečni, in četudi so, ali bo sreča trajala.