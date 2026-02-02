Bojkot je odnesel letošnji festival stripa v Angoulêmu

Med 29. januarjem in 1. februarjem bi Angoulême moral gostiti 53. izvedbo znamenitega festivala stripa, ki ga v tem francoskem mestu prirejajo že vse od 70. let in kjer podeljujejo ene od najpomembnejših nagrad na tem področju. Pa ga ni, prvič v zgodovini – konec lanskega leta je festival dokončno zapadel v krizo, iz katere se zdaj trudi izkopati.

V minulih dneh se je kljub odpovedi letošnje izvedbe mednarodnega festivala te tako imenovane devete umetnosti v Angoulêmu pod imenom Le Grand off zvrstilo več brezplačnih dogodkov, pritegnili pa so jim še v več kot desetih mestih po Franciji in drugod, denimo v Bruslju in Barceloni. Ob tem z optimizmom zrejo naprej, proti letu 2027, ko nameravajo praznik stripa osveženega, prenovljenega pripeljati nazaj. Prve nastavke so predstavili v začetku januarja, le nekaj mesecev po tem, ko je kriza dosegla vrhunec.

Od očitkov do girlcotta

Čeprav je nastopila že januarja lani, je bilo najbolj napeto novembra, prvega decembra pa so organizatorji sporočili, da festivala, napovedanega za konec januarja, ne bo. Na organizacijo 9eArt+, ki ga pripravlja od leta 2007, se je namreč zgrnil kup očitkov, ki so velik del umetnikov in založnikov vodili v bojkot: od toksičnega vodenja do nepreglednega poslovanja, poskusa monopola nad dogodkom ter navsezadnje odpovedi delovnega razmerja zaposleni, ki je prijavila posilstvo med festivalom leta 2024, zaradi »neprimernega vedenja« in »opitega stanja«.

Več sto podpisnikov je nato v pismu, objavljenem v časniku L'Humanité, pozvalo k bojkotu dogodka – ženske v podporo odpuščeni tudi h girlcottu; spletno peticijo je po pisanju France info podpisalo več kot 2000 ljudi. Med najbolj vidnimi je bil poziv lanske dobitnice velike nagrade Anouk Ricard, ki je odpoved svojega prihoda na festival kot tudi neudeležbo na razstavi, ki naj bi ji jo posvetili, utemeljila z besedami: »Gre za osebno izbiro, premišljeno, v skladu z mojimi prepričanji in v podporo glasovom, ki zahtevajo potrebno spremembo in kličejo k bojkotu.« Z razstavo se ji bodo zdaj poklonili v Marseillu, z delavnicami pa še v Bordeauxu in Montpellieru. Kajti kot je dejala ena od organizatork Grand offa Elsa Abderhamani, je bilo izredno pomembno, da jo kot lavreatko počastijo, »da se pokaže njeno delo, da se delijo njene ideje, njen pogled na strip. Njen slog risanja je izredno reprezentativen za njen stil in tudi za njen humor«.

Iz Angoulêma zdaj prihajajo spodbudnejše novice, blagovna znamka je s spremembo statuta in več pooblastili prešla v roke Združenja za razvoj stripa v Angoulêmu (ADBDA), ustanovljenega pred desetimi leti v času neke druge krize festivala. Sestavljen je že okvirni koledar prihodnje edicije in odprt razpis za prijavo projektov, ki jih bodo pregledovali spomladi. 9eArt+ je načeloma še vedno pristojen za organizacijo, a iščejo novega organizatorja, in čeprav se lahko za to javi kdorkoli, se glavni akterji verjetno ne bodo hoteli še enkrat opeči in tvegati še kakšne odpadle izvedbe.