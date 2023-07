Bolečina, ki jo razumejo brinjevi grmi

V nadaljevanju preberite:

Izbor več kot 80 zapisov, ki bi jih lahko uvrstili vse od pesmi v prozi do liriziranih dnevniških zapisov, (skorajda) dramskih fragmentov ter esejizirane kratke proze, se naslanja na Kosovelova Zbrana dela iz zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki je pod okriljem založbe DZS izhajala med letoma 1964 in 1974, pri tem pa ponuja vpogled v premišljevanja (nemalokrat o samoti), opažanja in prav boleče pronicljive uvide avtorja, ki je hkrati mojstrsko ubesedoval kot tudi mojstrsko presegal svojo dobo (in tudi našo, kakopak, kajti gnoj je zlato in zlato je gnoj).