Bomo kmalu okoljski begunci?

Jens Liljestrand

Tudi če se vse konča

Prevod Danni Stražar, Učila

Svet okoljske distopije v romanu Tudi če se vse konča nam je bližje, kot bi si hoteli priznati. Ali si sploh lahko predstavljamo življenje v vlogi podnebnih beguncev? To je osrednja tema romana švedskega novinarja in pisatelja Jensa Liljestranda, ki je postal mednarodna uspešnica. V njem s srhljivo natančnostjo opiše kaotično življenje v svetu, ki ga lahko v bližnji prihodnosti prinesejo povišane temperature. Vročinski valovi se na Švedskem stopnjujejo iz leta v leto. Velik del severne države je v plamenih, gozdni požari se širijo, v mestih potekajo evakuacije, porajajo se nemiri, kaos se stopnjuje. Življenje Didrika in njegove družine se temeljito spremeni. Načrtoval je potovanje na Tajsko, da bi rešil svoj propadajoči zakon, a je z družino čez noč postal eden od mnogih podnebnih beguncev.

Giulia Caminito

Voda v jezeru ni nikoli sladka

Prevod Daša Perme Jurjavčič, Mladinska knjiga

Italijanska pisateljica Giulia Caminito je leta 2021 s svojim tretjim romanom Voda v jezeru ni nikoli sladka, ki govori o brezizhodnosti mladih generacij na italijanskem podeželju, kjer je doma veliko revščine, osvojila prestižno nagrado campiello, bralci pa so ga izbrali za najboljši italijanski roman. Sledimo prvoosebni zgodbi najstnice Gaie, katere šestčlanska družina se v upanju na boljše življenje iz rimske socialne soseske preseli v predmestje. Vendar jim sprememba okolice ne prinese nič boljšega. Mama skuša Gaio prepričati, da morajo biti revna dekleta pohlevna, sklanjati glavo in vedeti, kam spadajo, tako v družini kot v družbi. Vendar si Gaia želi več, ob tem pa ugotovi, da se mora sama znajti v svetu, če želi imeti prihodnost po svoji meri. Prepričana je, da se v družbi lahko povzpne više.

Susan Kreller

Električne ribe

Prevod Alexandra Natalie Zaleznik, Sodobnost

Domotožje je čustvo, občutek, stanje, bolezen, ki jo je verjetno občutil vsak od nas. To je tudi osrednja tema romana za mladino in odrasle Električne ribe nemške novinarke in pisateljice Susan Kreller. Večplastna zgodba pripoveduje o identiteti, tkanju novih prijateljskih vezi, pa tudi o duševni bolezni. Osrednji lik je najstniška Emma, ki se mora z mamo, bratom in sestrico preseliti iz Dublina v severovzhodno nemško vasico Valgow, mamino domačo vas. Ubijajo jo dolgočasje podeželja, trd kruh in čajne vrečke z vrvicami. Novi sošolci sestrico Aoife zbadajo zaradi njenega imena, zato neha govoriti. Emma pogreša Irsko, Atlantski ocean in stare starše in načrtuje pobeg domov, ko bo sestrica spet spregovorila. Pomoč pri pobegu ji ponudi sošolec Levin, ki edini razume njeno stisko. Vendar tudi njegovo življenje ni preprosto.

Janko Valjavec

Češnje

Lynx

Ko kriminalistični inšpektor Rihard Tisnikar na svoj štirideseti rojstni dan za trenutek odloži delo in se posveti proslavljanju v krogu družine in prijateljev, dobi klic iz službe. V goščavi so našli truplo študentke Kaje, prodajalke češenj, zato zapusti praznovanje in se loti lova na zločinca. Pisatelj Janko Valjavec v svojih kriminalno-zgodovinskih romanih prepleta humorni cinizem z napetim dogajanjem. Doslej je napisal trinajst romanov, v njih pa praviloma v ospredje postavlja vsakdanje ljudi, ki se tako ali drugače srečujejo s tegobami in težavami pogosto nehvaležnega in krivičnega življenja. A v vsem slabem je tudi nekaj dobrega, in to je tisto, kar resnično šteje. Pravi, da se pisanjem lažje prebija skozi negativnosti, ki ga obkrožajo. Z. M.