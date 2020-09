Bomo letos šli na slovenski knjižni sejem?

Ali slovenski knjižni sejem letos bo, smo vprašali člana upravnega odbora sejma, avtorja in založnika Luko Novaka. Govoril je tudi o knjigah v času pandemije, o frankfurtskem sejmu, dogajanju na Javni agenciji za knjigo (JAK), o tem, da danes ni več časa za brskanje po knjigarniških policah. Ko sem ga pobarala, zakaj več ne verjame v knjigarne, je dejal, da verjame v knjige in je realist glede ­nakupovalnih navad. V Veliki Britaniji bo še to jesen izšlo na stotine novih knjig, ki jih založniki niso mogli izdati spomladi. Knjigarne so izjemno dobro obiskane. Tudi pri nas so založniki zadovoljni, čeprav je na začetku pandemije ...