  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Zvezdniški član žirije booker tokrat Jarvis Cocker, na seznamu 13 del

    V širšem izboru nominirancev za bookerjevo nagrado so tudi dva nekdanja lavreata in trije prvenci. Zmagovalec iz leta 2020 je slavil prav s prvencem.
    »Odlične knjige nikoli niso napisane po eni sami formuli,« meni zgodovinarka in pisateljica ter predsednica bookerjeve žirije Mary Beard. FOTO: Yuki Sugiura/Booker Prize Foundation
    Galerija
    »Odlične knjige nikoli niso napisane po eni sami formuli,« meni zgodovinarka in pisateljica ter predsednica bookerjeve žirije Mary Beard. FOTO: Yuki Sugiura/Booker Prize Foundation
    Nina Gostiša
    30. 7. 2026 | 17:05
    30. 7. 2026 | 17:08
    6:15
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Konec maja so v britanski galeriji Tate Modern prvič v zgodovini mednarodnega bookerja podelili prevodu iz mandarinske kitajščine. Taiwan Travelogue (Tajvanski potopis) je napisala tajvanska pisateljica Yang Shuang-zi, v angleščino pa ga je prevedla Lin King. Kdo v začetku novembra prejme »le« bookerja oziroma bo najprej uvrščen v ožji krog nominirancev, pa lahko že ugibamo, saj je daljši seznam kandidatov že razglašen.

    Petčlanska žirija, ki ji predseduje zgodovinarka in pisateljica Mary Beard, je sredi prejšnjega tedna objavila spisek trinajstih del, ki so jih izluščili od 163 prijavljenih. O njih bodo predsednica žirije ter njeni člani Raymond Antrobus, Jarvis Cocker, Rebecca Liu in Patricia Lockwood razpravljali v londonskem Southbank Centru konec septembra na dogodku, po katerem se bo tokratna izvedba nagrade prevesila v sklepno fazo in bo seznam zanjo krepko krajši. Zadnji, ki se bo na njem obdržal na dan podelitve 9. novembra, bo prejel 50.000 funtov vredno denarno nagrado, ostali nominiranci pa tolažilno v vrednosti 2500 funtov.

    Mary Beard  FOTO: Caterina Turroni/Press Release
    Mary Beard  FOTO: Caterina Turroni/Press Release

    Sedem avtorjev s treh celin

    »Odlične knjige nikoli niso napisane po eni sami formuli. Prepričani smo, da je v našem širšem izboru knjig nekaj za vsakogar. Med njimi najdete zabavne in vznemirljive (v nekaterih primerih pa hkrati zabavne in vznemirljive); distopično fantazijo in družinsko dramo; surovo stvarnost in čarobno skrivnostnost; nekatere bodo navdušile, druge pa morda tudi pretresle,« je ob objavi trinajsterice povedala Mary Beard.

    Bookerjevo nagrado že več kot pet desetletij podeljujejo najboljšim leposlovnim delom izpod peres avtorjev in avtoric vseh mogočih narodnosti, napisanih v angleškem jeziku ter izdanih v Združenem kraljestvu ali na Irskem. Na tokratnem daljšem seznamu kandidatov se je znašlo sedem avtorjev s treh celin, večina iz Združenega kraljestva. Njihova dela bralce med drugim prestavijo v kliniko za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja v švicarskem Zurichu, v postapokaliptični britanski Kent, v bolnišnico v mehiški prestolnici in v jamajško glavno mesto Kingston sredi osemdesetih let. Med seboj so si različna, napisana so na različne načine in obravnavajo različne teme, nekatera prinašajo veliko svežine.

    Po besedah direktorice Fundacije bookerjeve nagrade Gaby Wood lahko bralca vodijo do roba sveta, misli ali občutka; med njimi so »duhovite knjige, napete knjige, drzne knjige in knjige, ki vas bodo ganile do solz«. Širši izbor za leto 2026 po njenem nagrajuje pogum pri ustvarjanju, kajti »poln je resnično izvirnih del, v katerih je čutiti močan, pristen človeški pečat«. Njihov žanrski razpon je širok, sega vse od distopične znanstvene fantastike do trilerja; obravnavajo pa vse od spomina do preobrazbe in smrtnosti do spravljenja in načinov spoprijemanja s preteklostjo.

    Po besedah direktorice Fundacije bookerjeve nagrade Gaby Wood lahko trinajsterica knjig bralca vodi do roba sveta, misli ali občutka. FOTO: Yuki Sugiura/Booker Prize Foundation
    Po besedah direktorice Fundacije bookerjeve nagrade Gaby Wood lahko trinajsterica knjig bralca vodi do roba sveta, misli ali občutka. FOTO: Yuki Sugiura/Booker Prize Foundation

    Otroška igralka in tekmovalka na trampolinu

    Enako pester, kot je razpon njihovega pisanja, je nabor piscev in pisk v bookerjevi trinajsterici. Medtem ko nekateri med njimi pišejo tudi poezijo, kritike in na primer dramska dela, med njimi najdemo tudi takšne s profesionalnim ozadjem, ki nima kaj dosti opravka z literaturo. Eden od njih je recimo modni oblikovalec, neka avtorica je bila že v otroštvu igralka in je nastopala v reklamah, druga pa je včasih tekmovala v skakanju na trampolinu.

    Kar deset od trinajstih uvrščenih se je na seznamu znašlo prvič, tri knjige so prvenci, dva avtorja sta v preteklosti že prejela bookerja, ena avtorica pa je bila doslej uvrščena v ožji krog nominirancev. To je Elizabeth Strout; leta 2022 je bila med šestimi finalisti z Oh William!, tokrat pa se za nagrado poteguje z delom Things We Never Say (Stvari, ki jih nikoli ne izrečemo). Lavreat iz leta 2015 za A Brief History of Seven Killings Marlon James je zdaj v igri z The Disappearers, Douglas Stuart – to je tisti modni oblikovalec – pa z John of John. Leta 2020 je tako žirijo kot bralstvo osvojil z romanom Shuggie Bain o odraščanju mladega geja v bedi delavskega okolja škotskega Glasgowa.

    image_alt
    Po več kot desetletju spet slavil prvenec

    »Shuggie preprosto ne paše v ta svet. Ne more se zliti z večino. Hotel sem prikazati, da je to njegov vsakodnevni boj. Obenem mora doma skrbeti za mater alkoholičarko, kar je prav tako vsakodnevni boj,« je pozneje v intervjuju za Nedelo povedal pisatelj. »Hotel sem izpostaviti vseprisotnost težav, saj se mi zdi, da se literatura, ki v središče dogajanja postavi eno ali drugo – ali alkoholizem ali težavno odraščanje zaradi nesprejetosti v družbo –, pogosto osredini zgolj na en problem, preostalo pa zanemari. Toda intimne in družbene okoliščine se ne izključujejo. Shuggie trpi zaradi obojega. Miru nima ne doma ne v družbi. Povsod je zaskrbljen in osamljen.« Stuart je pri tem črpal iz osebne zgodbe, vendar Shuggie Bain ni avtobiografski roman. V slovenščini lahko tako tega – takrat je postal tudi britanska knjiga leta in prodajna uspešnica – kot Stuartov drugi roman Mladi Mungo, beremo v prevodu Jerce Kos (Mladinska knjiga).

    Lani je bookerjevo nagrado prvič prejel madžarski pisatelj, in sicer David Szalay za roman Flesh o poti madžarskega izseljenca od revščine do bogastva. »Nikoli še nismo prebrali česa podobnega. V številnih pogledih gre za mračno knjigo, a jo je užitek brati,« je ob tem dejal takratni predsednik žirije, pisatelj Roddy Doyle.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Fenomen Odiseja

    Odisej je plul v neznano, občinstvo odkriva Homerja

    Nolanov najnovejši film Odiseja je hitro postal popkulturni fenomen. Tudi v Sloveniji opažajo več zanimanja za antično pesnitev.
    Nina Gostiša 30. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Nina Gostiša o Odiseji

    Režiserju očitajo pomanjkanje kompleksnosti likov, predvsem pa empatije

    Ob množičnem navdušenju nad epsko zgodbo o Odiseju ostajajo vprašanja o nasilju, vojni in sodobnem razumevanju junaka.
    Nina Gostiša 29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers še niso končali, zanima jih bivši igralec Olimpije

    V Kalifornijo sta že prišla Walker Kessler in Kevon Looney, toda vodilni pri Los Angeles Lakers si želijo še eno okrepitev.
    29. 7. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

    »Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
    Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Politična kriza v slovenskem parlamentu

    Demokracija ne temelji samo na volitvah, ampak tudi na kulturi dialoga in pripravljenosti iskati kompromise v korist skupnega dobrega.
    30. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Bookerjeva nagradaknjige v angleškem jezikunagrada booker

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Iranska stava se je izplačala

    Islamska republika svoje politično preživetje v celoti stavi na Hormuško ožino.
    Boštjan Videmšek 30. 7. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Evropsko prvenstvo

    Vita Movrin na EP do izjemnega rezultata, navdušili tudi mladi tekmovalki

    Aktualna državna prvakinja do izida kariere na evropskem prvenstvu, navdušili tudi mladi tekmovalki, ki obetata zelo veliko.
    Matic Rupnik 30. 7. 2026 | 18:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Gradite hišo? Ta digitalna orodja lahko preprečijo drage napake

    Od načrtovanja in 3D-prikazov do nadzora stroškov: digitalna orodja pomagajo graditeljem prihraniti čas, denar in številne zaplete.
    Kaja Berlot 30. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spor

    Vse večji spor med Čeferinom in Infantinom, 55 članic Uefe potrdilo bojkot SP

    Evropske nogometne reprezentance so se na izrednem sestanku strinjale glede bojkota prihodnjih prvenstev, če Fifa proda delež komercialnih dejavnosti.
    30. 7. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasba in film

    Slovo Kavinskyja in Hansarda: Klic noči sredi jagodnih gredic

    Kolegi in oboževalci z vsega sveta se odzivajo na slovo irskega kantavtorja in francoskega didžeja.
    Nina Gostiša 30. 7. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Gradite hišo? Ta digitalna orodja lahko preprečijo drage napake

    Od načrtovanja in 3D-prikazov do nadzora stroškov: digitalna orodja pomagajo graditeljem prihraniti čas, denar in številne zaplete.
    Kaja Berlot 30. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spor

    Vse večji spor med Čeferinom in Infantinom, 55 članic Uefe potrdilo bojkot SP

    Evropske nogometne reprezentance so se na izrednem sestanku strinjale glede bojkota prihodnjih prvenstev, če Fifa proda delež komercialnih dejavnosti.
    30. 7. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasba in film

    Slovo Kavinskyja in Hansarda: Klic noči sredi jagodnih gredic

    Kolegi in oboževalci z vsega sveta se odzivajo na slovo irskega kantavtorja in francoskega didžeja.
    Nina Gostiša 30. 7. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo