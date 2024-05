Booker international za roman o upanju in razočaranju Kairos

Na slovesnosti v dvorani Turbina v londonski galeriji Tate Modern so nocoj razglasili dobitnika nagrade booker international, ene od najpomembnejših nagrad za literarno delo, ki je bilo prevedeno v angleščino. Po odločitvi petčlanske žirije, ki ji je predsedovala Eleanor Wachtel, je slavil roman nemške pisateljice Jenny Erpenbeck Kairos, v angleščino ga je prevedel Michael Hofmann, vsak od njiju je prejel nagrado v višini 25 tisoč funtov, nekaj čez 29 tisoč evrov.

Roman je v angleščino prevedel Michael Hofmann, izdala ga je založba Granta Books. FOTO: Granta Books

Zgodba romana se dogaja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Vzhodnem Berlinu in sledi ljubezenski zgodbi študentke in starejšega poročenega moškega. Kritičarka člsnika Guardianje o njem zapisala: »S svojimi pogledi na ljubezen in politiko se zdi roman precej pust, vendar pa je preživljanje časa s strogo in brezkompromisno domišljijo Jenny Erpenbeck poživljajoče vse do zadnje strani.« Roman je po mnenju žirije meditacija o upanju in razočaranju, ki postavlja kompleksna vprašanja o svobodi, ljubezni in moči.

Jenny Erpenbeck je prva nemška pisateljica, ki je prejela nagrado mednarodni booker, v izboru je bila že leta 2018, leta 2019 pa so njen roman Vizitacija pri Guardianu uvrstili na seznam stotih najboljših knjig 21. stoletja. Lansko leto je bil Kairos uvrščen tudi na daljši seznam finalistov za ameriško nacionalno knjižno nagrado v kategoriji prevedenih knjig.

Za nagrado, ki slavi najboljša v angleščino prevedena literarna dela z vsega sveta, izdana v Združenem kraljestvu ali na Irskem med 1. majem 2023 in 30. aprilom 2024, so založniki prijavili rekordno število del po letu 2016, ko so uvedli nov format nagrade (prej so jih podeljevali bienalno), skupaj 149 knjig.

O zmagovalcu je odločala petčlanska žirija, v kateri so poleg predsedujoče novinarke in publicistke Eleanor Wachtel brali še britanski romanopisec šrilanškega rodu Romesh Gunesekera, ameriška pesnica Natalie Diaz, južnoafriški grafičar in avtor animiranih filmov William Kentridge ter ameriški pisatelj, urednik in prevajalec Aaron Robertson.

V letošnjem izboru so bila še dela Ne kot reka argentinske pisateljice Selve Almada, Srebrna kost ukrajinskega pisatelja Andreja Kurkova, Sočutje venezuelskega pisatelja Rodriga Blanca Calderóna, Neodkriti perujske pisateljice Gabriele Wiener, Bele noči poljske pisateljice Urszule Honek, Mater 2-10 korejskega pisatelja Hvang Sok Jonga, O čem raje ne bi razmišljala nizozemske pisateljice Jente Posthuma, Krivi plug brazilskega pisatelja Itamarja Vieire Juniorja, Hiša na ulici Gemito italijanskega pisatelja Domenica Starnoneja, Nič ni res italijanske pisateljice Veronice Raimo, Diktatorjev klic albanskega pisatelja Ismaila Kadaréja, leta 2005 prvega dobitnika mednarodnega bookerja in roman švedske pisateljice Ie Genberg Podrobnosti.