Booker M. Johnu Harrisonu za distopično satiro, ki preizkuša meje razumevanja

Letošnji prejemnik nagrade booker je M. John Harrison za distopični roman The End of Everything (Konec vsega). S tem je 81-letni pisatelj postal najstarejši dobitnik te nagrade, namenjene leposlovju v Veliki Britaniji in na Irskem. Žirija je nagrajeno delo izbrala iz ožjega izbora šestih knjig, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dogajanje znanstvenofantastičnega romana je postavljeno na angleško obalo v Kentu, kjer se zgodba ukvarja s skrivnostno invazijo spreminjajočih se entitet sredi družbenega propada.

Harrison, ki je bil leta 2022 član žirije za nagrado booker, je prejel 50.000 funtov. Na slovesnosti v Londonu mu je nagrado izročil lanskoletni dobitnik David Szalay. Njegovo knjigo The End of Everything so označili za distopično satiro, ki preizkuša meje človeškega razumevanja, s 198 stranmi pa je bila najkrajša med letošnjimi nominiranci.

Avtor s polnim imenom Michael John Harrison je ob svoji nominaciji za bookerja na radiu BBC dejal, da je navdušen, da se je takšna fikcija uvrstila v ožji izbor. Ob tem se je tudi vprašal, zakaj dobro napisanega znanstvenofantastičnega dela ne bi smeli šteti za literarno fikcijo. S prejemom nagrade je postal najstarejši dobitnik tega priznanja v njegovi zgodovini, s čimer je prehitel avtorico romana Deklina zgodba Margaret Atwood, ki je bila ob prejemu bookerja leta 2019 stara 79 let.

Žirija je nagrajeno delo izbrala iz ožjega izbora šestih knjig. FOTO: Justin Tallis/AFP

Predsednica žirije Mary Beard je med drugim povedala, da je bila odločitev soglasna ter da je nagrajena knjiga izstopala med drugimi knjigami. V žiriji sta bila še frontman skupine Pulp Jarvis Cocker in pesnik Raymond Antrobus.

Izvršna direktorica fundacije Booker Prize Gaby Wood je avtorja označila za resnično izvirnega misleca, pisatelja, ki kljubuje žanrom in resno jemlje ideje. Po njenih besedah je The End of Everything roman, ki ve vse o romaneskni obliki in točno ve, kaj počne, ko jo prelomi. Čeprav je pretresljiv, v resnici ni nenavadna knjiga. »Je realistična knjiga o nenavadnem svetu, naseljenem z obupanimi liki,« je med drugim še dejala.

The End of Everything je Harrisonov 13. roman. Avtor je pred tem objavil dela, kot sta Nova Swing in Climbers, ter pet zbirk kratkih zgodb in anti-memoare.

Žirija je obravnavala 163 knjig in iskala najboljša prozna dela avtorjev katere koli narodnosti, ki so bila napisana v angleščini ter objavljena v Združenem kraljestvu in oziroma ali na Irskem med 1. oktobrom 2025 in 30. septembrom 2026.

Med prejšnjimi dobitniki nagrade booker so Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Bernardine Evaristo in Hilary Mantel.