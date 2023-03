Bookerjevih trinajst veličastnih

V nadaljevanju preberite:

Žirija za mednarodno nagrado booker – od leta 2005 slavi najboljša v angleščino prevedena literarna dela z vsega sveta, ki so izšla v Združenem kraljestvu in na Irskem – je objavila letošnji dolg seznam. Za nagrado nekaj manj kot 58.000 evrov (vsoto si razdelita na pol avtor in prevajalec) je v igri trinajst romanov.