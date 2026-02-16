Boualem Sansal je iz zapora vstopil v zgodovino

Potem ko so ga v Alžiriji priprli, obsodili na zaporno kazen ter ga nazadnje le pomilostili in izpustili, kar ni razveselilo le pisateljske in intelektualne srenje, pač pa tudi francoski politični vrh, je francosko-alžirskega pisatelja Boualema Sansala pri Francoski akademiji doletela dvojna čast: najprej so mu posvetili letno zasedanje in ga počastili z nagrado, nato pa ga sprejeli med nesmrtne.

Enainosemdesetletni romanopisec je bil pomiloščen novembra lani po posredovanju nemškega predsednika Steinmeierja, ki je v dobrih odnosih z alžirskim Tebbounom. Prizadevanja Francije za Sansalovo izpustitev zaradi njegove visoke starosti in bolezni (trpi za rakom na prostati) pa so v Alžiriji zaradi političnih napetosti med obema državama naletela na gluha ušesa. Alžirski parlament je pred kratkim tudi izglasoval kriminalizacijo francoske kolonizacije, socialistka in nekdanja predsedniška kandidatka Ségolène Royal pa medtem skuša krizo rešiti kar na lastno pest, pri čemer njeni kolegi dvigujejo obrvi in zmajujejo z glavo.

Nagrajen za knjige in angažma

Pisatelja z dvojnim državljanstvom so aretirali novembra 2024 na letališču v Alžiru, nato pa ga marca lani zaradi »ogrožanja teritorialne celovitosti Alžirije« obsodili na pet let zapora in mu naložili denarno kazen v višini nekaj več kot 3000 evrov. Kot smo pisali med čakanjem na njegovo morebitno pomilostitev, naj bi bil povod za aretacijo njegov intervju za skrajno desni francoski medij Frontières, v katerem je podvomil o korektnosti državnih meja. Alžirske oblasti pa že tako ali tako niso naklonjene ne njegovemu pisanju ne njegovi kritičnosti do njih. Predsednik Tebboune, ki mu je naposled dovolil oditi iz zapora in iz države, je dejal, da je to storil zaradi narave Steinmeierjeve prošnje ter iz humanitarnega vzgiba – Francija, ki ji je bilo to v interesu, pa se je pri tem lahko zanesla le na zunanjo pomoč.

Shodov v podporo Sansalu so se udeležili politiki vseh barv. Na fotografiji Gabriel Attal. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Sansala so nato prepeljali v bolniško oskrbo v Nemčijo, v začetku decembra pa mu je Francoska akademija posvetila svoje letno zasedanje, na katerem je bil tudi sam prisoten. Ob tem so mu podelili mednarodno nagrado Cino Del Duca v vrednosti 200.000 evrov. Kot je v utemeljitvi med drugim poudaril akademik Daniel Rondeau, je Sansal z nekaj knjigami postal eden od glasov, ki govorijo za alžirski narod, ter Alžirijo opisal kot deželo, ki ima pomembno mesto »v našem atlasu literarne geografije«, a katere roman piše tragično, ne radostno pero. Dodal je, da pisatelj ne spada v zapor, ter pozdravil dejstvo, da je spet na prostosti, nato pa napovedal izročitev nagrade za vse njegove knjige in njegov nenehni literarni angažma.

Konec januarja pa je s Francoske akademije v zvezi s Sansalom prišla še ena vest, in sicer o izvolitvi v to prestižno institucijo, ki trenutno šteje petintrideset dosmrtnih članov (pet sedežev je praznih). Sansal je zasedel sedež številka tri, ki ga je do svoje smrti leta 2021 zasedal zgodovinar Jean-Denis Bredin; večinsko podporo je dobil že v prvem krogu glasovanja. »Seveda sem srečen, polaskan, počaščen. To je izjemno. Postati akademik pomeni vstopiti v zgodovino Francije,« je novopečeni akademik dejal za radio France Inter. A medtem ko se je zanj naposled dobro izšlo, kriza med Francijo in Alžirijo, ki naj bi bila največja po letu 1962, še traja in nič še ne kaže, da bi se utegnila kmalu rešiti.