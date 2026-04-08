Boualem Sansal: Od junaka do antijunaka

Alžirsko-francoski pisatelj je po vrnitvi iz zapora od založbe Gallimard prešel h Grassetu. Pri tem vztraja, da gre za osebno, ne za politično odločitev.

Del francoske (in evropske) javnosti si je v zadnjem letu prizadeval za izpustitev­ alžirsko-francoskega pisatelja Boualema Sansala iz zapora,­ kamor so ga strpale­ alžirske­ oblasti. Od tod se je vrnil junaško, zvrstili so se olajšanje, priznanja in izvolitev v Francosko akademijo,­ zdaj pa pada s piedestala – zaradi menjave založbe in »napačne družbe« mu očitajo pajdašenje s skrajno desnico. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja rojeni Sansal, po izobrazbi inženir in doktor ekonomije, je začel pisati precej pozno. Prvi roman je izdal leta 1999 pri ugledni francoski založbi Gallimard, ki ga je zastopala do nedavnega. Znan je po nasprotovanju islamskemu fundamentalizmu ter kritiki alžirskih oblasti, zaradi česar ga te nimajo v čislih, vendar niso prepovedale njegovih knjig. Leta 2024 ...