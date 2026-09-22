Bukla(b): Stalno oprijemališče sredi kaotičnega sveta

Nekatere reči se zgodijo iz nuje, najlepše pa so tiste, ki povezujejo. Ko je Večerova novinarka Tjaša Gajšek pred dobrim letom iskala kolektivnost v neskončni možnosti bralskih izbir ter stabilna oprijemališča v času, ko je imela občutek, da ji teh primanjkuje, ji je prijateljica svetovala: »Če nečesa še ni, pa naredi sama.« Tako je na Ptuju nastal bralni klub, ki bo z mesečnimi srečanji to sredo vstopil v drugo sezono. »Srečanja so po naravi družaben dogodek, pred tem pa je Bukla(b) predvsem disciplina – in nekaj romantike –, ki je z izbiro in odločitvijo za branje vsakič znova opravljena v samoti. Treba je torej nekaj bolj trdih prijemov, da si nato v uri in pol deljene razprave dovolimo biti vse, kar pozorni bralci so – empatični, radovedni do svojih misli in opažanj drugih, tudi ...