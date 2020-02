Brane Piano: Zgodovina Celja in okolice V.

Novinar Brane Piano je več kot četrt stoletja v kolumnah, ki so sprva izhajale v časopisih Večer, Dnevnik in Republika, po letu 1996 pa v Delu, opisoval in komentiral dogajanje v Celju, regiji in širše. V prepoznavnem slogu prvovrstnega humorja, ostre satire in ironije je nastalo okoli 1300 kolumn, v knjigi, ki jo je izdal Muzej novejše zgodovine Celje, jih je zbranih skoraj 600. Po prebranem boste zavzdihnili. Nič se ni spremenilo in vse je že bilo.Ljubitelji zgodovine vedo, zakaj zbirka Pianovih kolumn nosi številko pet. Zgodovinar Janko Orožen je namreč izdal prve tri knjige, ki se zaključujejo z letom 1979. Med Pianovimi in ...