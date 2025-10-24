Branetu Mozetiču nagrada Nede Pagon za knjižnega urednika

Pesnik, prevajalec, aktivist in urednik Brane Mozetič je letošnji prejemnik nagrade Nede Pagon za knjižnega urednika ali urednico, ki jo razpisujejo pri založbi Studia humanitatis. Označili so ga za enega najvidnejših slovenskih urednikov izvirne in prevodne knjižne produkcije. Nagrado prejme za drzen, dosleden in prepoznaven uredniški opus.

Nagrado mu bodo podelili 30. novembra v okviru Slovenskega knjižnega sejma, ki bo potekal med 24. in 30. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Vzpostavil platformo za avtorje in avtorice, ki jih drugi pogosto prezrejo

Kot piše v utemeljitvi nagrade, jo podeljujejo Mozetiču – pesniku, prevajalcu, aktivistu, »predvsem pa izjemnemu uredniku, ki že desetletja skrbi za tisto literaturo, ki nastane, ko jezik trči ob meje in kjer literatura še vedno pomeni upor in pogum, pa intimo in javnost v enem«.

Kot urednik zbirk Aleph in Lambda je Mozetič že v 80. letih minulega stoletja vzpostavil, razvil in še ohranja platformo za avtorje in avtorice, ki jih drugi pogosto prezrejo – najsibo zaradi njihovega jezika, identitete, teme ali sloga. Ob tem ni sledil trendom, temveč je vztrajno in premišljeno oblikoval zatočišče za manjšinske in marginalizirane glasove, za poezijo, ki ni prilagojena, in za misel, ki ni udomačena.

Po mnenju odbora za nagrado Mozetič ni le urednik – je tudi prevajalec, avtor in mednarodni promotor slovenske literature. Njegov lastni literarni opus obsega 15 pesniških zbirk, tri romane, knjigo kratkih zgodb in več otroških slikanic. Njegova poezija je prevedena v več kot 20 jezikov, zbirka Banalije v 12. Leta 2003 in 2020 je prejel Jenkovo nagrado, bil je finalist za Lambda Literary Award v ZDA, njegova dela so vključena v mednarodne antologije.

»Vse to počne tiho, natančno in z izjemnim občutkom za literarno vrednost«

Označili so ga tudi za neutrudnega organizatorja, saj koordinira literarne festivale, prevajalske delavnice, gostovanja slovenskih avtorjev v tujini, literarne večere, ureja antologije za tuje trge in vrsto let soustvarja enega najstarejših filmskih festivalov LGBT na svetu. »Vse to počne tiho, natančno in z izjemnim občutkom za literarno vrednost, ki ni nikoli ločena od človeškega konteksta,« menijo.

»Mozetičevo uredniško delo ni delo iz ozadja – je delo iz ospredja. Je vidno, tvegano in odločno. Brane Mozetič je urednik, ki bere z občutkom in izbira s pogumom. Deluje pa z odgovornostjo urednika najboljše šole. Njegove zbirke niso le seznami naslovov – so natančno premišljeni korpusi, ki spreminjajo naš pogled na to, kaj literatura je in kaj lahko postane,« so pojasnili.