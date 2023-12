Branje stripov bi lahko primerjali z branjem poezije

V nadaljevanju preberite:

Slike krvavih sledi zaklanih živali, steklih psov, pohabljenih in zavrženih otrok. Vsi obrazi deželanov so sovražni. Takšne so tudi njihove besede in misli. To je Amerika. A ne ravno … Takšne podobe so v stripu Amerika (Stripburger, 2023) Martina in Janeza Ramoveša pogoste ter slikajo krajino slovenskega podeželskega življenja v času, ko se je veliko govorilo o daljni Ameriki kot »obljubljeni deželi«. Amerika je del širšega projekta zgodb obeh avtorjev, ki skozi umetniški strip pripovedujeta o redko omenjenih poglavjih zgodovine slovenskega naroda.