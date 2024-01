Branko Madžarevič: Montaigna živimo, dihamo, čutimo

V nadaljevanju preberite:

»Kar se tiče najintimnejših reči, ki jih imam v mislih, pošljem najzvestejše prijatelje v knjigarno,« v enem od esejev zapiše začetnik te literarne zvrsti, francoski renesančnik Michel de Montaigne (1533–1592), pravnik plemiškega rodu, ki se je odločil uživati samoto v stolpu svojega gradu, preurejenem v knjižnico, in pisati; pisati o tem, kar mu je bilo najbolj znano: o sebi, o človeški naravi. Tako ljube mu knjižnice in knjigarne so zdaj bogatejše za integralni prevod več kot tisočstranskega dela v treh knjigah. Izšlo je pri založbi Beletrina, kar petindvajset let se mu je posvečal prevajalec Branko Madžarevič.