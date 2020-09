Pretresljiv taboriščni roman iz središča pekla

Branko Šömen je 1. aprila 1936 v Mariboru rojeni slovenski pisatelj, novinar, publicist in scenarist. Po študiju primerjalne književnosti je bil radijski časnikar in urednik. Ukvarjal se je s filmom kot avtor scenarijev in kritik. Od leta 1983 živi v Zagrebu, kjer je med letoma 1988 in 1999 predaval filmski scenarij na akademiji dramskih umetnosti. Izdal je nekaj pesniških zbirk, romane in satirične spise. Do slednjih nekdanja jugoslovanska oblast ni bila razumevajoča in je dvakrat končal v zaporu. Nedavno je pri založbi Ciceron izdal roman Tišina za oči – Patetična simfonija v ciklonskem B-molu.Roman Tišina za oči je še ...