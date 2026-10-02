Brez Hitlerjevega napada me ne bi bilo

Janko Valjavec (1962) je v začetku­ devetdesetih let začel objavljati­ članke in kratke zgodbe, ki jih je leta 2017 izdal v knjigi­ Obračunska­ obdobja. Sledila je serija popularnih kriminalk. Tej je nedavno dodal Dresden 1944 (Lynx).

Po številnih kriminalkah, ki se dogajajo v Sloveniji, v bližnji preteklosti in sedanjosti, je letos izdal roman Dresden 1944, ki se odvija v nacistični Nemčiji, v mestu, ki še ne ve, da mu grozi pekel. Dresdenski gestapovci v drugi polovici leta 1944 naletijo na težavo, saj nekdo pobija njihove kolege. V treh mesecih jih pod streli iz iste pištole umre šest.