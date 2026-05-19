Zadnji tango v Buenos Airesu

Brina Svit: Z najnovejšim romanom se je poslovila od njej ljubega argentinskega mesta

Brina Svit, mednarodno uveljavljena pisateljica ter scenaristka, režiserka in novinarka, živi v Parizu, rada pa pride tudi v Zagrajec na Krasu, prav tako ji je pri srcu Buenos Aires. Po nekaj letih se je odločila, da gre še enkrat, verjetno zadnjič, v to mesto, ki je prizorišče romana Coco Dias ali Zlata vrata. O tem sicer ni nameravala napisati romana, vendar so nato zgodbe in dogodki kar vreli. Zapisala jih je kot prvoosebna pripovedovalka. Kako je tango vstopil v vaše življenje? Začeti moram s tem, da tango ni samo ples. Tango je umetnost, poezija in glasba, in to zelo popularna in hkrati zelo rafinirana. Tango je način življenja. In zame kot pisateljico je bil tango od vsega začetka neskončen vir zgodb. Vsak tango je neke vrste srečanje. Tango je to – objeti neznanega človeka in biti ...