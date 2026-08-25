Brutalno iskrena zgodba o tem, kako je moral sram končno zamenjati stran

Nasilje nad ženskami oziroma spolno nasilje ni težava, s katero bi se začela ukvarjati moderna družba. V epski pesnitvi Metamorfoze ali Preobrazbe rimskega pesnika Ovida že lahko beremo o nimfah, ki so bile žrtve bogov. Šale o takšnem in drugačnem nasilju so nekaj vsakdanjega, narodnozabavne popevke pa polne »tleskanja po riti«. Kljub temu so poglobljena literarna dela o tej tematiki redka – berljive in dobro napisane iskrene avtobiografije še bolj. Francozinja Gisèle Pelicot je ena najbolj znanih žrtev spolnega nasilja na svetu. Nenavadno je o njej pisati na način, ki bi bolj pristajal kakšni slavni filmski zvezdnici ali glasbenici. Ena največjih feminističnih ikon zadnjih desetletij je lani izdala knjigo Živim naprej, v kateri opisuje, kako jo je njen soprog Dominique Pelicot ...