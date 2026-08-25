Brutalno iskrena zgodba o tem, kako je moral sram končno zamenjati stran

Knjiga Gisèle Pelicot je zgodba ženske, ki je zastavila svoje ime in obraz, da bi druge žrtve spolnih zlorab zmogle zbrati pogum in prijaviti nasilje.
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Tudi matere in žene niso verjele, da so njihovi sinovi in možje zmožni takšnega zločina. FOTO: Dejan Javornik
Nasilje nad ženskami oziroma spolno nasilje ni težava, s katero bi se začela ukvarjati moderna družba. V epski pesnitvi Metamorfoze ali Preobrazbe rimskega pesnika Ovida že lahko beremo o nimfah, ki so bile žrtve bogov.
Šale o takšnem in drugačnem nasilju so nekaj vsakdanjega, narodnozabavne popevke pa polne »tleskanja po riti«. Kljub temu so poglobljena literarna dela o tej tematiki redka – berljive in dobro napisane iskrene avtobiografije še bolj.
Francozinja Gisèle Pelicot je ena najbolj znanih žrtev spolnega nasilja na svetu. Nenavadno je o njej pisati na način, ki bi bolj pristajal kakšni slavni filmski zvezdnici ali glasbenici. Ena največjih feminističnih ikon zadnjih desetletij je lani izdala knjigo Živim naprej, v kateri opisuje, kako jo je njen soprog Dominique Pelicot ...
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